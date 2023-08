L’edizione odierna de la Gazzetta dello Sport ha fatto il punto sul futuro di Victor Osimhen. Secondo il quotidiano sembra che il Napoli stia cercando di trovare un modo per trattenere Osimhen e convincerlo a rimanere. Vi è l’ipotesi di un contratto ponte ovvero che potrebbe essere proposto a Osimhen di firmare un contratto che copra un periodo limitato, con l’idea che possa essere rinegoziato in seguito. Osimhen potrebbe ricevere uno stipendio di 7 milioni netti all’anno, con la possibilità di raggiungere gli 8 milioni grazie a bonus legati a determinati obiettivi. Il Napoli sta cercando di ottenere anche un contributo finanziario dallo sponsor per coprire una parte del salario di Osimhen. Se Osimhen accettasse questa proposta, avrebbe la possibilità di rinegoziare il suo contratto alla fine dell’anno con lo sponsor tecnico. Questo potrebbe significare che, se il giocatore dovesse avere una buona stagione, potrebbe anche andare via.