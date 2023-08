CdS – Calciomercato Napoli, Zielinski verso l’addio. Il polacco pronto a volare in Arabia

Il Corriere dello Sport, oggi in edicola, dedica spazio al Napoli concentrandosi sul futuro di Piotr Zielinski. Secondo il quotidiano, il polacco sarebb pronto e disposto ad accettare l’offerta dell’Al-Ahli che ha messo sul piatto 36 mln di euro per i prossimi tre anni. Alla società offrono per il prezzo del cartellino 30 mln.

“I venti milioni che l’Al-Ahli ha offerto sino all’altro ieri sono cresciuti, si sono moltiplicati, e adesso che la proposta s’è fatta seriamente indecente, trenta milioni di euro prendere o lasciare, Aurelio De Laurentiis ha abbandonato le proprie certezze ed ha girato la palla a Zielinski di piatto. A Zielinski l’Al-Ahli ha ribadito di essere pronto a riconoscergli 36 milioni di euro per il prossimo triennio”. Si legge sul quotidiano.