L’edizione odierna de il Corriere dello Sport ha fatto il punto sulle trattative del Napoli in questa fase di mercato. Secondo il quotidiano sembra che la trattativa per la difesa con Mavropanos si sia complicata a causa del suo interesse da parte di club spagnoli come l’Atletico Madrid e il Real Madrid. Il giocatore ha preferito prendere tempo prima di prendere una decisione definitiva sulla sua destinazione futura. Ciò potrebbe essere una mossa strategica per ottenere un miglioramento dell’offerta di stipendio da parte del club interessato o potrebbe essere un modo per creare più offerte e opzioni per se stesso.