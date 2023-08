L’edizione odierna de la Gazzetta dello Sport ha fatto il punto sulla questione del rinnovo di Victor Osimhen. Secondo il quotidiano è interessante vedere che la trattativa per il rinnovo di Osimhen con il Napoli sia in stallo. Il punto principale di disaccordo sembrano riguardare la clausola di rescissione. Il Napoli vuole la clausola a un valore superiore a 160 milioni di euro, mentre l’entourage del giocatore preferirebbe una cifra più bassa, tra i 110 e i 120 milioni di euro. Per quanto riguarda lo stipendio, sembra che sia già stato definito e concordato. Il nuovo accordo avrà una validità fino al 2027 e garantirà a Victor Osimhen un ingaggio netto di 7 milioni di euro a stagione. Inoltre, ci sarà la possibilità per il giocatore di godere di parte dei diritti di immagine, una pratica insolita per il Napoli, che di solito non concede questo tipo di benefici.