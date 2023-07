L’edizione odierna de la Gazzetta dello Sport ha fatto il punto sul prossimo mercato del Napoli. Secondo il quotidiano il settore del centrocampo necessita di un potenziamento sia in termini numerici che qualitativi, oltre alle certezze rappresentate da Anguissa e Lobotka. Il resto è incerto poiché Zielinski balla tra il rinnovo e le offerte provenienti dall’Arabia Saudita, Demme probabilmente lascerà la squadra e Gaetano deve valutare se c’è spazio per lui. Sono quindi necessari almeno due nuovi acquisti. Garcia preferisce giocatori flessibili, in grado di ricoprire più ruoli. oltre al sistema di partenza, il 4-3-3, il tecnico richiede la capacità di adattarsi a diverse situazioni durante le partite. Piace Maxime Lopez, che è stato sviluppato e plasmato da Garcia al Marsiglia e si è poi affermato al Sassuolo. Può giocare in diverse posizioni come centrale, mezzala o esterno nel modulo 4-2-3-1: possiede rapidità e tecnica. Ha anche meno potenza fisica rispetto a Lucas Tousart, un altro giocatore allenato da Garcia a Lione. Può essere l’opzione ideale per rinforzare la difesa e può essere considerato un’alternativa a Lobotka nelle partite più intense e difensive e può svolgere il ruolo di mezzala. Teun Koopmeiners e Lazar Samardzic, invece sono molto costosi