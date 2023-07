La Lazio ci prova davvero per Piotr Zielinski. Il centrocampista polacco è il grande obiettivo indicato da Maurizio Sarri per sostituire Milinkovic-Savic, andato all’Al-Hilal in Arabia Saudita e proprio lo stesso club arabo ha messo gli occhi sulla mezzala del Napoli, con il club azzurro che comunque non ha ancora accantonato l’idea del rinnovo di contratto (in scadenza tra un anno).

La Lazio però ora ha mosso i primi passi concreti e ha inoltrato un’offerta ufficiale al Napoli: 20 milioni di euro per il cartellino del polacco. De Laurentiis valuta Zielinski almeno 25 milioni, ma potrebbe anche chiedere di più, nonostante la scadenza, appunto, nel 2024. La distanza non è così ampia, il margine per trattare c’è, ma occhio, come sempre, all’Arabia. A riferirlo è il portale Lalaziosiamonoi.