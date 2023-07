Intrigo nella trattativa per il ritorno di Romelu Lukaku all’Inter.

Secondo quanto raccolto da Sky Sport il club nerazzurro ha trovato l’accordo con il Chelsea, a 37,5mln + 2,5 di bonus, ma adesso manca il sì definitivo del giocatore.

Al momento l’Inter si sente tradita e amareggiata per l’atteggiamento del belga, i nerazzurri hanno scoperto un’apertura alla Juventus da parte dell’attaccante, nonostante avesse dichiarato in precedenza che non avrebbe mai indossato la maglia bianconera.

L’Inter ha scoperto che la Juve ha offerto mercoledì la stessa cifra, però condizionata alla cessione di Vlahovic entro il 4 agosto.

Il Chelsea invece preferirebbe cedere Big Rom in tempi brevi. Il comportamento dell’attaccante sta frenando l’Inter, non è da escludere che decida di mollare la presa e cambiare obiettivo.