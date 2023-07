Giorgio Perinetti, direttore tecnico dell’Avellino, è intervenuto durante la trasmissione ‘A Tutto Mercato minuto per minuto’ in onda lunedì, mercoledì e venerdì dalle 19 alle 21 su TMW Radio e in contemporanea in collaborazione anche su Radio Sportiva. Queste le sue dichiarazioni sui temi d’attualità del calciomercato e sulla stagione che attende i Lupi: “È un mercato lento. Secondo me finora si è mosso meglio chi non si è mosso, perché nelle prossime settimane si prospetteranno soluzioni più interessanti rispetto a quelle che ci sono oggi”.



Un commento sul mercato dell’Inter

“Le idee ci sono, Marotta e soci stanno facendo un buon lavoro nonostante i pochi soldi a disposizione”.



Un commento sul mercato del Milan.

“Anche se sono andati via Maldini e Massara, quello rossonero resta un mercato di intuizioni, sperando di essere più fortunati dell’anno scorso. Per esempio Pulisic è un giocatore importante, mentre Loftus-Cheek è un buon calciatore. Non so però quanto sarà utile alla causa del Milan”.

Si aspettava l’addio di Giuntoli al Napoli? “Era abbastanza prevedibile, almeno da un paio d’anni. Secondo me, scegliendo la Juve ha trovato il posto migliore per lavorare, l’ambiente ideale dove costruire e rilanciare”.



Cosa pensa del nuovo mercato arabo? “Per le nostre casse è un bene, una boccata d’ossigeno purissimo. Questa prima serie di acquisti mi ha fatto ripensare alla prima Cina, ma i sauditi vogliono crearsi una credibilità puntando su giocatori veri e non su calciatori ormai vicini al ritiro”.



Chiosa inevitabile sull’Avellino: che stagione si aspetta? “Nel Girone C ci saranno piazze di grandissima tradizione come Foggia, Crotone o Benevento, piazze con alle spalle la passione popolare. Mi aspetto un campionato di grande importanza, bello e intrigante. Noi partiamo da un quindicesimo posto che è stato veramente deludente, dobbiamo riattivare l’entusiasmo e cercare di fare bene. Serve l’ambizione di rilanciarci”.