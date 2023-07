Secondo quanto riportato dalla redazione di Sky Sport DE, il Borussia Monchengladbach sta valutando con attenzione la cessione di Ko Itakura! Il club tedesco, al momento, non dispone di rimpiazzi per il difensore giapponese e, per questo motivo, non vorrebbe privarsene. Già diversi club hanno bussato alle porte del club bianco-verde: su tutte il Napoli che ha individuato nel classe ’97 un degno sostituto di Min-Jae Kim, per il quale manca solo l’ufficialità per il passaggio al Bayern Monaco.

Non è tutto, secondo l’emittente satellitare tedesca, infatti, anche il Tottenham si è fatto sotto per il talento nipponico. Il club di Premier potrebbe essere una brutta gatta da pelare per Aurelio De Laurentiis che, per il momento, non è riuscito ad accontentare le richieste del Monchengladbach.