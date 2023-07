Maglia Napoli 23/24, spunta una nuova immagine. Che bellezza!

Dopo le immagini delle anticipazioni della maglia del Napoli per la stagione 23/24 spopolate tramite il web, adesso ne salta fuori un’altra. Diversa dalle altre, in questo caso l’immagine è sviluppata al computer, riprendendo la fotografia degli scorsi giorni. In risalto sicuramente i colori più accesi e l’armonia del tricolore sui bordini, oltre alle righe bianche sulla zona delle spalle.

Le maglie verranno comunque presentate in maniera ufficiale lunedì 10 dal presidente De Laurentiis a bordo della MSC World Europa.