Fedele: “Sostituto Kim? Prenderei subito Scalvini dall’Atalanta”

Enrico Fedele, direttore e opinionista sportivo, ha parlato dell’addio di Kim Min-jae e del possibile sostituto.

Queste le sue parole: “Kim è ormai andato da tempo e va sostituito nel modo giusto. Più facile, tuttavia, rimpiazzare un difensore che un attaccante: per questo, spero che Victor Osimhen resti almeno un altro anno. Certo, se arrivassero davvero proposte dai cento milioni in su, dovresti vendere. Anche se si tratta di dar via il tuo bomber, il capocannoniere della scorsa edizione del campionato italiano di Serie A, non puoi rinunciare a determinate cifre. Come nuovo rinforzo per la difesa, io farei qualsiasi cosa per Giorgio Scalvini dell’Atalanta. Parliamo di un ragazzo forte e giovane: mi piace parecchio. Si può fare una bella operazione con Rasmus Højlund e Teun Koopmeiners prendendoli tutti e tre per 150 milioni? É un pò troppo. Vogliono 35 per Scalvini, ma per 25 lo prendi, assicurando un diritto di “recompra” e un’operazione che dia all’Atalanta almeno il 15% in caso di rivendita”.