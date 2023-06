Giacomo Raspadori, dall’Olanda, ha parlato in conferenza stampa della partita di domani tra Italia e Olanda, la finalina per assegnare il terzo posto a una tra la squadra di Mancini e i padroni di casa.

L’attaccante del Napoli, insieme a mister Mancini, ha fatto il punto sullo stato di forma e sul momento che sta vivendo la selezione italiana, parlando anche del suo ruolo e di dove gli piace più giocare. Queste le sue parole:

“Io per natura mi sento una punta, preferisco giocare più nelle zone centrali che sulla fascia. Poi, le mie caratteristiche mi portano sia a fare la prima punta, che la seconda, e sto cercando anche di affinare il ruolo di trequartista, oltre che sull’esterno. Però, come ho detto, mi sento più a mio agio nelle zolle centrali del campo, poi se giocherò domani più sull’esterno o più indietro, sulla trequarti, non importa: riuscirò ad arrivare nelle zone dove so far male”.