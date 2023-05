Spalletti fa personalizzare la sua Panda, il disegno è in onore dello scudetto

Luciano Spalletti ha deciso di far personalizzare la sua Fiat Panda che utilizza per girare tra le strade di Napoli. Come riportato da Carlo Alvino tramite un tweet, l’allenatore azzurro ha fatto realizzare sul lato sinistro della vettura un disegno che onora Napoli ed il suo scudetto: una striscia tricolore e un 3 alle spalle del Vesuvio azzurro insieme alla sua famosa frase “uomini forti, destini forti”. La foto lo ritrae affacciato al finestrino, sorridente e intento a ricordare con la mano lo scudetto conquistato, il terzo nella storia del Napoli. Che possa essere un indizio riguardo la sua permanenza o solo un ricordo personale ancora non è chiaro, ma è certo che Napoli sia entrata nel cuore del mister.