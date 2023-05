Napoli-Inter per la storia, il record che potrebbero stabilire gli azzurri

Il Napoli insegue un nuovo record, Napoli-Inter è l’ultimo tassello. Oggi i partenopei sfideranno i nerazzurri al Maradona e in caso di vittoria raggiungeranno un nuovo traguardo. Se infatti il Napoli dovesse vincere sarebbe la prima volta da quando il campionato di Serie A è a 20 squadre che gli azzurri battono almeno una volta (tra andata e ritorno) tutte le 19 avversarie. A confermare la voglia di raggiungere questo record anche le parole di Giancarlo Padovan, opinionista di Sky Sport: “Calo del Napoli? Penso sia fisico e psicologico. Ha giocato a grandi ritmi, come una squadra europea, e per quanto sia stato fatto turnover, i titolari hanno giocato di più e pagato di più. C’è anche lo scotto psicologico. Napoli-Inter, si riaccende la luce? Sì, perché ha perso all’andata e può raggiungere il record di battere almeno una volta, nell’arco del campionato, tutte le avversarie. Quindi psicologicamente la sente di più“.

Dall’altro lato anche l’Inter cerca un record che sarebbe storico. Se gli uomini di Inzaghi (che vengono da 5 vittorie consecutive in campionato) battessero oggi gli azzurri diventerebbero la terza squadra negli ultimi 40 campionati di Serie A capace di trovare il successo in entrambe le gare stagionali contro la formazione che ha vinto lo scudetto, dopo la Sampdoria 2012-2013 e il Torino 1994-1995, entrambe contro la Juventus.