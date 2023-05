Aurelio De Laurentiis, nel corso della cerimonia in cui si consegnavano e si presentavano le monete celebrative dello Scudetto del Napoli, si è intrattenuto con i media e ha parlato di tanti temi.

Tra gli argomenti il principale era il futuro di Luciano Spalletti, e, interpellato, il presidente, ai microfoni di Mediaset, ha glissato sull’argomento. Queste le sue parole:

Continuerete con Spalletti?

“Non ti preoccupare, noi cercheremo sempre di fare bene per i nostri tifosi, per i calciatori, per la città e ripartiremo alla grande. E’ vero che nella vita ci sono delle formalità, ma, alla fine, basta guardarsi negli occhi e dirsi tutto. Non c’è bisogno di ingraziarsi nessuno, anche perché ringrazio in continuazione i miei giocatori”.

Poi, il presidente ha parlato della stagione, esprimendo l’unico rammarico:

“Credevo veramente che saremmo andati ad Istanbul”.