Hirving Lozano ha vissuto la gioia dello Scudetto in maniera molto amara, considerando che l’infortunio che lo porterà a tare fermo 3 mesi e a una possibile operazione.

Ma il Chucky, ciò nonostante, è stato intervistato dalla tv messicana TUDN, dove ha parlato della vittoria di questo campionato, per tornare anche sul suo futuro, dato il contratto di scadenza nel 2024, e del rapporto con il precedente allenatore, Gattuso:

“Quando è arrivato Gattuso è stato molto difficile per me. Non giocavo e non mi teneva in considerazione. Tante volte ho pianto, ero disperato, ma ho cercato di lavorare sodo e per fortuna, grazie a Dio, la situazione è cambiata”.

Poi, sul futuro, ha detto:

“Vorrei restare qui a lungo, abbiamo scritto la storia qui e mi farebbe bene restare, ma ci sono dei fattori che non controllo e che non posso regolare, sono estranei rispetto a quello che penso io. Spero che si risolva tutto per restare qui”.