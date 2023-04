Il Sindaco di Napoli Gaetano Manfredi ha rilasciato un’intervista a La Stampa, dove ha parlato dei festeggiamenti in caso di vittoria dello Scudetto. Ecco quanto detto:

“La nostra squadra e la nostra città sono sotto gli occhi di tutti, ma non ci aspettiamo una festa sfrenata alla britannica. Napoli è una città che sa gestire l’anarchia in modo regolato e la nostra squadra ha imparato a controllare le emozioni. Siamo pronti per un tifo entusiasta e responsabile”.