CdS – Salta ritiro pre gara del Napoli contro la Salernitana, le ultime

Napoli-Salernitana si fa sempre più vicina e il popolo partenopeo è già pronto a festeggiare una vittoria che potrebbe decretare (in caso di pareggio o sconfitta della Lazio contro l’Inter) la vittoria matematica dello scudetto.

Dunque, una vigilia speciale per la squadra e Luciano Spalletti. L’aria di festa, però, non incide sulla serietà e professionalità dell’allenatore, che sta facendo di tutto per mantenere i suoi giocatori concentrati al massimo. Non a caso, infatti, aveva programmato il ritiro pre gara nel classico albergo di Pozzuoli.

Tuttavia, con lo slittamento della partita a domani (ore 15), il piano del tecnico è saltato perché le stanze dell’albergo non sono disponibili per questa sera. Ognuno quindi trascorrerà la notte a casa sua e domani mattina, prima del match, ci sarà un raduno volante in hotel.