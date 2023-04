Corriere della Sera – De Laurentiis vuole posticipare Napoli-Salernitana per tutelare l’ordine pubblico

L’edizione odierna de il Corriere della Sera ha fatto il punto sul possibile posticipo di Napoli-Salernitana, valevole per la 32°giornata di campionato. Secondo il quotidiano le autorità locali stanno considerando di spostare la partita alla domenica per garantire l’ordine pubblico. Aurelio De Laurentiis ha espresso il suo supporto a questa decisione. La proposta di giocare Inter-Lazio ed il Napoli contemporaneamente alle 12.30 potrebbe garantire lo scudetto a Spalletti, ma il Comune non ha mandato la richiesta alla Lega calcio. Domani si terrà un incontro in Prefettura per discutere dell’ordine pubblico in vista del weekend, durante il quale potrebbero verificarsi situazioni incandescenti. Durante la riunione le Autorità valuteranno l’opzione di richiedere lo spostamento della partita, ma sembra che ci siano difficoltà a farlo. La Lega calcio è contraria alla decisione di spostare la gara anche perché martedì il Napoli giocherà a Udine nel turno infrasettimanale. Ci potrebbero essere problematiche per il l breve periodo di riposo tra Napoli-Salernitana e il match successivo. La pressione di de Laurentiis però può cambiare la situazione.