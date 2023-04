L’edizione odierna de Il Mattino dedica la prima pagina a Kvaratskhelia. Il georgiano, l’indomani dell’uscita dalla Champions per mano del Milan, ha pubblicato un post su Instagram per scusarsi coi suoi tifosi. “Le scuse di Kvara, il ribelle gentile”, scrive il quotidiano. Dopo il ko di Champions, il Napoli pronto allo sprint scudetto. Poi, sul ricorso per rimuovere la penalizzazione alla Juventus: “Caso Juve, l’assist dell’accusa: penalizzazioni da rivedere”.