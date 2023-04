Gazzetta – Juventus su Giuntoli, la reazione di ADL

Cristiano Giuntoli nel mirino della Juventus. Il ds del Napoli piace molto ai bianconeri. A Vinovo si sogna una rifondazione con a capo della dirigenza sportiva uno dei principali fautori della mitica stagione azzurra. Giuntoli è legato contrattualmente al Napoli fino al 2024. Secondo quanto riportato dall’edizione odierna della Gazzetta dello Sport, De Laurentiis non ha intenzione di farlo partire.

“Da addetto ai lavori sul mercato, a protagonista dello stesso, il passo non è né breve né scontato – scrive la rosea. È quello che sta capitando a Cristiano Giuntoli, ex difensore di provincia, che partendo da Carpi è arrivato a Napoli sorprendendo sempre tutti. E ora è nel mirino della Juventus, insieme ad altri colleghi, per diventare il dirigente della rifondazione. Ed è il motivo del perché nel 2019, dopo quattro anni insieme, il produttore cinematografico ha deciso di “investire” sul suo dirigente con un quinquennale che scadrà a giugno 2024. Questo ha già reso Giuntoli il dirigente più longevo dell’era De Laurentiis, ormai da 19 anni al timone del Napoli. E si sa che il presidente non si priva facilmente dei suoi uomini migliori. Quando penserà sia il momento giusto magari proporrà un nuovo contratto al suo d.s. Insomma se la Juventus vorrà Giuntoli subito dovrà presentarsi dal presidente del Napoli con una offerta, altrimenti dovrà attendere almeno un anno per poi convincere il dirigente fiorentino a cambiare casa dopo un lungo e proficuo lavoro nella città di Partenope“.