Prima pagina – CdS (ed.Campania): “I sette torti”

Il giorno dopo la fine dei quarti di Champions League, l’Italia si sveglia con la consapevolezza di poter avere due italiane in finale. Intanto, l’edizione Campania di oggi del Corriere dello Sport titola “I sette torti”, col Napoli che ha qualcosa da recriminare dopo l’eliminazione in Champions League. “Un filo rosso in 180 minuti – si legge nell’occhiello – dal giallo per Kim e Anguissa al rigore negato”. Napoli tra rabbia e voglia di riscatto con la Juve. Nel taglio laterale, il commento di Antonio Giordano: “L’eliminazione in Champions brucia, ma Spalletti è già con la testa a Torino, dove mancheranno Politano, Rrahmani e Mario Rui”.