Napoli-Milan: Spalletti mette in disaccordo i quotidiani, le pagelle

Il suo Napoli non riesce a conquistare la semifinale di Champions League, ma di certo non si può azzerare quanto di bello mostrato finora sia in campionato che nella competizione europea.

Luciano Spalletti porta a casa un risultato amaro e la sua visione tattica della partita mette in disaccordo i quotidiani nello stilare le pagelle.

Per La Gazzetta dello Sport e il Corriere dello Sport, la gestione del match è da 6,5. L’allenatore toscano decide di giocarsela fino alla fine. Trascorre almeno 70 minuti nella metà campo del Milan con il 65% di possesso palla, 22 tiri rispetto ai 6 rossoneri e 16 calci d’angolo a differenza dell’unico loro. Numeri, però, che servono a poco se poi non si fa gol.

5, invece, per Tuttosport. Pur cambiando l’assetto del Napoli, la situazione non cambia. L’attacco non punge e la difesa si apre sulla verticalità del Milan.