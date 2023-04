Ultim’ora prolungata fino alle 23.50 la corsa metropolitana post Napoli-Milan

Saranno effettuate corse metropolitane aggiuntive sulla Linea 2 dopo Napoli-Milan, valida per la Champions League di questa sera alle ore 21.00 presso lo Stadio Maradona. Per agevolare il deflusso degli spettatori, Trenitalia in collaborazione con Regione e Comune di Napoli, estenderà il servizio dei treni metropolitani della Linea 2 oltre l’orario solito. Unica novità è che la stazione di Napoli Campi Flegrei ha prolungato le corse fino alle 23:50 di questa sera, posticipando di 40 minuti l’orario precedentemente stabilito.