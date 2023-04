GdS – Ieri incontro a pranzo tra De Laurentiis e l’agente di Kvaratskhelia per discutere del rinnovo del georgiano

L’edizione odierna de la Gazzetta dello Sport ha fatto il punto sul futuro di Khvicha Kvaratskhelia. Secondo il quotidiano ieri il presidente De Laurentiis si è incontrato a Napoli con l’agente di Kvaratskhelia, Mamuka Jugeli, per pranzo presso l’hotel Britannique. Anche se ADL non risponderà alle domande, è evidente che il futuro del campione georgiano sia importante per i tifosi e le parti stanno lavorando per prolungare e proteggere il suo contratto con il Napoli, considerando la competitività della squadra a livello internazionale. Non importa come finirà stasera, lui vuole rimanere comunque.