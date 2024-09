Osimhen, Romano: “Mai più a Napoli, a gennaio può succedere qualcosa”

Nel corso di una diretta Youtube con SOS Fanta, il giornalista Fabrizio Romano ha svelato novità importanti sul caso Osimhen.

Di seguito le sue parole: “Penso che per Osimhen possa accadere qualcosa già a gennaio, sicuramente che non riguarderà la Serie A. Sono sicuro che Osimhen non giocherà più al Napoli, penso sia chiaro da ogni punto di vista. Ora ha da poco firmato con il Galatasaray, quindi adesso non c’è intenzione da parte sua o di chi gli sta vicino di valutare un altro trasferimento, però la possibilità che a gennaio possano ancora cambiare ancora le carta in tavola secondo me c’è. Non è una garanzia, se non è gennaio sarà in estate ma sicuramente l’interesse per il nigeriano rimane forte dalla Premier, soprattutto dal Chelsea: la storia potrebbe quindi non essere finita”.