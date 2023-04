La SSC Napoli tramite il proprio profilo Twitter ha diramato i convocati di Luciano Spalletti per il match di oggi alle ore 21 al Maradona contro il Milan. Saranno indisponibili gli squalificati Kim ed Anguissa, l’infortunato Simeone, a cui si aggiunge l’indisponibilità di Diego Demme e Alessio Zerbin, non in lista. Di seguito la lista completa: