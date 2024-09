Dopo la decisione di annullare i biglietti dei tifosi del Napoli per la gara contro la Juventus in programma per domani pomeriggio all’Allianz Stadium, il club bianconero, con un comunicato ha spiegato le modalità di rimborso dei tagliandi. Questo il testo: In seguito al provvedimento adottato dalle autorità competenti in data 20 settembre 2024 e finalizzato ad assicurare la tutela dell’ordine e della sicurezza pubblica in occasione della partita di Serie A Juventus-Napoli, comunichiamo che i biglietti intestati a tifosi residenti nella provincia di Napoli, anche se in possesso della fidelity card dell’SSC Napoli, ad esclusione dei possessori della fidelity card della Juventus FC, emessa in data anteriore al 21 settembre 2024, saranno annullati ed automaticamente rimborsati.

I tifosi intestatari dei suddetti biglietti riceveranno una comunicazione all’indirizzo email utilizzato in fase di acquisto e il rimborso del biglietto avverrà tramite la stessa modalità di pagamento utilizzata per acquistare, secondo le tempistiche del proprio istituto di credito”.

Il comunicato del Napoli arrivato nel pomeriggio.

“La SSC Napoli informa – tramite i propri canali ufficiali – che, relativamente al match Juventus-Napoli, in programma sabato 21 settembre 2024, alle ore 18:00 allo Juventus Stadium di Torino, il Prefetto di Torino ha decretato:

il divieto di vendita dei tagliandi ai residenti nella provincia di Napoli, anche se in possesso della fidelity card della SSC Napoli, ad esclusione dei possessori della fidelity card della Juventus F.C. emessa in data anteriore al 21 settembre 2024 e contestualmente l’annullamento dei biglietti già venduti.

La vendita dei tagliandi per la Tribuna Ospiti ai soli possessori della fidelity card della SSC Napoli, ovunque residenti tranne che nella provincia di Napoli.

L’inibizione alla vendita dei tagliandi delle ricevitorie e in generale in tutti gli altri punti fisici della provincia di Napoli.

L’inibizione della procedura di vendita dei tagliandi di accesso in modalità ticketing on line.

L’incedibilità dei tagliandi di accesso”.