Prima pagina – TuttoSport: “Milan, ‘nu babbà!”

Come tutti i quotidiani che si trovano oggi in edicola, anche TuttoSport dedica la prima pagina all’euroderby. “Milan, ‘nu babbà” è il titolo del giornale di Torino. “Champions: un gran gol di Bennacer stende il Napoli”, si legge nell’occhiello. I rossoneri esaltano San Siro e ringraziano Maignan. L’arbitro fa arrabbiare tutti, la squadra di Spalletti paga i nervi tesi: martedì nel ritorno non avrà Anguissa (espulso), Kim e forse ancora Osimhen. Benzema-Asensio: 2-0 Real al Chelsea. Poi, nel taglio laterale l’apertura dell’inchiesta sul caso plusvalenze che riguarda il nigeriano.