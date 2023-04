“Bennacer-gol, ma che Napoli!”. Inizia così l’occhiello della prima pagina della Gazzetta dello Sport. In prima pagina il successo del Milan nell’andata dei quarti di finale col titolo “Lampo Milan”. A San Siro show da Champions: 1-0 con traversa di Kjaer. Spalletti sfiora il pareggio in 10 (rosso ad Anguissa) e attacca l’arbitro. Martedì il ritorno. Ancelotti, 2-0 al Chelsea. Infine, il commento di Gorlando: “Semifinale: è tutto in gioco”.