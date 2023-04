Champions, Milan-Napoli: le ultime sulle probabili formazioni

Questa sera (ore 21:00), allo stadio San Siro, andrà in scena Milan-Napoli, big match d’andata dei quarti di finale di Champions League.

L’edizione odierna de La Gazzetta dello Sport riporta gli ultimi aggiornamenti in merito alle probabili formazioni che i due allenatori schiereranno in campo.

Per quanto riguarda Spalletti, tre sono i ballottaggi che dovrà fronteggiare: Olivera-Mario Rui, Raspadori-Elmas, Lozano-Politano. Per il resto, ecco il solito 4-3-3 con Zielinski che, rispetto alla partita di Serie A contro il Lecce, partirà dal 1′.

Passando a Pioli, il tecnico dovrebbe optare per gli stessi undici che hanno espugnato il Maradona in campionato. Quindi, Bennacer trequartista per bloccare Lobotka; Leao e Diaz esterni offensivi alle spalle di Giroud.