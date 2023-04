Ancelotti: ” Brava la società a rinnovare l’ambiente, mi piacerebbe incontrare il Napoli in finale”

A Dazn è intervenuto l’ex allenatore azzurro Carlo Ancelotti che ha detto la sua sulla stagione che sta vivendo il Napoli quest’anno. Ecco quanto detto:

“Il nostro obiettivo è arrivare in finale e poi fare del nostro meglio per vincere. Sarebbe interessante incontrare il Napoli, dato che stanno avendo una stagione di successo. La società azzurra ha fatto il primo passo per cambiare l’ambiente nello spogliatoio e le gerarchie, mentre Spalletti è un allenatore di grande esperienza che sa come produrre un gioco attraente. A mio parere, la sua tattica lo rende uno dei migliori allenatori in circolazione e questo insieme ha portato alla vittoria del campionato da parte del Napoli”.