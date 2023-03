Napoli, le possibili partenze a fine stagione

Il Napoli sta volando verso il suo terzo storico tricolore, guardando con attenzione all’importantissimo match di Champions League, in programma ad aprile contro il Milan. La lotta scudetto sembra essere giunta al capolinea, facendo tutti gli scongiuri del caso. Il vantaggio sulle inseguitrici appare incolmabile e, già da più parti, si redigono accurate tabelle su quale sarà la data più probabile per la vittoria matematica. Soltanto dopo si potrà dare inizio ai festeggiamenti che tutti i napoletani attendono da ben 33 anni, dai tempi dell’adorato Diego.

D’altronde, quando mancano 11 giornate alla fine del campionato, sono gli stessi esperti a far comprendere che lo scudetto per il Napoli è ormai soltanto una formalità. Le quote vincitore Serie A sono attualmente pari a 1.01, per la vittoria dei partenopei, sui siti dei Bookmakers online. In pratica il tricolore è stato già assegnato, per questo torneo c’è da decidere soltanto la volata della Champions e della Salvezza.

Ecco dunque che, la sosta per le Nazionali, diviene l’occasione per fare il punto della situazione a Fuorigrotta in ottica calciomercato. Il nome più chiacchierato è naturalmente quello di Victor Osimhen, il capocannoniere della Serie A, che sta facendo benissimo ed ovviamente, divenuto uno degli obiettivi di alcune tra le più grandi società europee. Si parla di lui quasi tutti i giorni, c’è chi lo dà per sicuro in Premier League, senza trascurare le voci che provengono da Madrid, dove sono in cerca di un sostituto all’altezza di Benzema. L’alto costo del cartellino, non inferiore ai 130 milioni per il nigeriano, lascia però aperta qualsiasi ipotesi.

Tra gli altri giocatori a rischio conferma, secondo radio mercato, il centrocampista Piotr Zielinski e il difensore Mario Rui. Se non verrà raggiunto un accordo per il rinnovo entro le prossime settimane, è probabile che verranno messi sul mercato. Il polacco ha il contratto in scadenza nel 2024, il portoghese nel 2025. Se ne riparlerà comunque a fine stagione. Matteo Politano e Hirving Lozano si sono alternati nel corso dell’annata sul fronte dell’attacco azzurro. Il primo ha un contratto in scadenza nel 2025, il secondo nel 2024. Allo stato attuale, è probabile che uno dei due – a fronte di buone offerte – a fine stagione possa lasciare il centro sportivo di Castel Volturno. Due giocatori importanti per l’assetto del Napoli ma, se le richieste di rinnovo saranno ritenute troppo esose da De Laurentiis, non è da escludere una cessione nel corso della prossima sessione estiva di mercato.