Southgate: “Giochiamo in una città che ama il calcio e con grande storia vinceranno lo Scudetto quest’anno”

Il ct dell’Inghilterra Gareth Southgate ha parlato in conferenza stampa per presentare la partita tra Italia ed Inghilterra di domani sera. Al tecnico inglese è stato chiesto un parere sul Napoli, sulla storia della squadra, con gli Scudetti di Maradona, e la stagione degli azzurri. Queste le sue parole: “Tutti non vedono l’ora di vivere Napoli e di vivere quest’esperienza. Giochiamo in una città che ama il calcio e ha una grande storia. Ricordo ancora il Napoli di Careca e Maradona. La storia calcistica in questa città è molto ricca, il Napoli è una squadra fantastica, vincerà il campionato e sarà in lizza per vincere la Champions League. Noi all’epoca non vedevamo, c’erano poche partite in TV. Si aspettava la Coppa dei Campioni per vedere il Milan di Baresi, ma eravamo consci anche del Napoli di Maradona, mi ricordo solo di lui e Careca. Maradona è stato una leggenda del calcio e so quanto è importante in questa città, quello di quest’anno sarà solo il loro terzo Scudetto, quindi Maradona ha significato molto per questa città”.