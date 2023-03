Roberto Mancini, ct della Nazionale, alla vigilia di Italia-Inghilterra, prima sfida di qualificazione a Euro 2024, ha risposto così in conferenza stampa:

“Napoli città sicura? Io non sono della polizia. Sono sempre stati gli ospiti a creare problemi. Ma la partita di calcio è sempre un momento di gioia per tutti: se i tifosi ospiti si comporteranno bene, io non credo ci saranno problemi”.