Park Ji-Sung: “Kim è un giocatore straordinario, il Napoli può vincere la Champions”

Intervistato a TMW la leggenda sudcoreana Park Ji-Sung ha espresso la sua opinione sul Napoli di quest’anno e sul connazionale Kim Min-Jae. Ecco quanto detto:

“Kim Min-Jae ha dimostrato grande talento nel prendere la decisione di andare a giocare in Turchia prima di arrivare in Italia. Il suo percorso, passo dopo passo, lo ha reso più maturo e gli sta permettendo di fare cose straordinarie come leader tecnico al Napoli.

La squadra allenata da Spalletti può vincere la Champions perchè in Serie A e nelle competizioni europee stanno facendo grandi cose. Sono inattesi ma straordinari. Tutti, anche all’estero, osservano con interesse il Napoli: è bellissimo guardarli giocare, sono una squadra che attacca molto, hanno scoperto talenti incredibili come Kim”