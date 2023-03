Il Mattino – Riscatto Ndombele, le intenzioni del Napoli

Secondo quanto riportato dall’edizione odierna de Il Mattino, il Napoli non riscatterà Tanguy Ndombele alla cifra fissata dal Tottenham, ossia, 28 milioni. Dovrebbe, quindi, ritornare a Londra.

Non è un no totale, però. Se il Tottenham volesse contrattare, dovrà fissare una cifra inferiore a quella pattuita inizialmente. Intanto, dalla sua parte, Ndombele ha un record di tutto rispetto avendo segnato in Premier, in Serie A e in Ligue 1. Il centrocampista francese ha infatti siglato proprio ieri il primo gol in Serie A, il secondo in maglia azzurra dopo quello in Champions contro i Rangers.