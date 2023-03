Luciano Spalletti ha mostrato grande apertura in conferenza stampa per effettuare diverse rotazioni nella formazione titolare che scenderà in campo contro il Torino.

Secondo la versione odierna del Corriere del Mezzogiorno, Olivera e Lozano sono pronti a partire dal primo minuto, mentre Elmas potrebbe sostituire Zielinski.

In casa Toro, Juric non potrà contare su Miranchuk, ma può ancora contare su giocatori come Radonjic e Vlasic, che possono diventare letali quando sono in giornata.