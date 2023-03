Tuttosport apre alla clamorosa (e vergognosa) ipotesi: tifosi Eintracht a Torino per scontrarsi con quelli del Napoli?

L’edizione odierna di Tuttosport racconta dell’assurda ipotesi che Torino possa essere teatro di nuovi scontri tra tifosi del Napoli e quelli tedeschi dell’Eintracht, portando lo stato di allerta massima anche nel capoluogo piemontese.

La possibilità che i tifosi dell’Eintracht si diano appuntamento a Torino dopo gli scontri di Napoli ha suscitato preoccupazione in territorio Granata, con le forze dell’ordine locali pronta ad entrare in scena per evitare un ennesimo conflitto. Nel frattempo, la partita tra Granata e Azzurri dovrebbe registrare il tutto esaurito sugli spalti.