Causio sulla violenza ultras: “Ottimo lavoro della Polizia, ma il problema resta! Come fanno i tifosi a venir qui senza biglietto?”

Franco Causio, ex Juventus e Campione del Mondo nell’82’, ha commentato gli scontri di mercoledì a Napoli tra i tifosi dell’Eintracht e le forze dell’ordine: “Se un italiano va all’estero senza biglietto, non lo fanno entrare. Lo stesso principio dovrebbe valere anche qui”.

Vorrei sapere come mai quei tifosi dell’Eintracht sono riusciti a giungere a Napoli senza biglietto, continua l’ex centrocampista, che aggiunge: “Riconosco l’eccellente lavoro svolto dalle forze dell’ordine, tuttavia mi chiedo come abbiano fatto ad arrivare fin qui senza un biglietto? Si era al corrente del loro arrivo, quindi non avrebbero dovuto essere fermati prima? I problemi saranno ancora lì e dobbiamo affrontarli prima che sia troppo tardi. Roma-Feyenoord è una partita importante, visto che gli olandesi hanno già devastato la Capitale una volta, non possiamo permetterci di farli venire di nuovo...”.