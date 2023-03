In vista del derby della capitale di domenica, gli umori delle due squadre saranno diametralmente opposti dati i risultati maturati questa sera in Europa: la Lazio perde in Olanda per 2-1 contro l’Az e saluta la Conference League. Il match della Roma termina a reti bianche sul campo della Real Sociedad, ma in virtù del 2-0 giallorosso all’Olimpico, gli uomini di Mourinho accedono ai quarti.

I sorteggi delle due competizioni domani dalle 13 in poi.