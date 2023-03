Champions, domani il sorteggio: orario e dove vederlo

Con la vittoria contro l’Eintracht Francoforte al Maradona per 3-0, il Napoli approda ai quarti di Champions League. Una data storica, non era mai accaduto in 96 anni di storia. Domani, 17 marzo 2023 ci saranno i sorteggi, un evento che interesserà soprattutto la squadra allenata da Luciano Spalletti.

Il sorteggio si terrà alla Casa del Calcio di Nyon in Svizzera. Sarà possibile seguire il sorteggio in tv a partire dalle 11.50 sul Canale 20 o in streaming sulle piattaforme Infinity e Prime Video.

Per il commento dei sorteggi, lo studio sarà animato da Benedetta Radaelli con Massimo Callegari e Riccardo Trevisani. Daniele Micelli è l’inviato in Svizzera. Queste le otto regione che parteciperanno ai quarti, di cui 3 italiane:

Napoli

Inter

Milan

Real Madrid

Manchester City

Chelsea

Bayern Monaco

Benfica

Il sorteggio definirà il tabellone completo fino alla finale di Istanbul del 10 giugno 2023. Le date da segnare in rosso sul calendario sono l’11/12 aprile e il 18/19 aprile. Le semifinali sono programmate per il 9/10 maggio e il 16/17 maggio. Da questo turno, si possono incontrare le squadre di una stessa nazione: occhio al derby di Milano.