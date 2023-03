Il tecnico del Napoli Luciano Spalletti e Amir Rrahmani presentano ora in conferenza la gara contro l’Eintracht dallo Stadio Maradona:

Parla prima Rrahmani: “Quando va bene la squadra per noi difensori dietro è più facile, gli attaccanti ripiegano bene in fase difensiva e per noi è più facile controllare le azioni in questo modo. Glasner ha ragione ad essere ottimista, le partite sono due non una e loro non hanno nulla da perdere per giocarsela. Loro hanno una mentalità giusta e anche in Bundesliga stanno dimostrando di essere forti. Io bravo con i piedi? Dipende dalle partite, è vero ho lanciato più volte io Osimhen in profondità, seguo solo le indicazioni del mister che sa bene quanto Victor sia veloce. Ho fatto 7 gol finora ma potevo farne di più, il nostro staff è bravissimo a preparare gli schemi da calci da fermo dove per noi è molto facile fare gol. Sentiamo molto la gara di domani, abbiamo grande responsabilità poiché sarebbe la prima volta nella storia ai quarti, speriamo di chiudere bene e passare il turno

Parola a Spalletti: “Il segreto del Napoli è quello di Pulcinella, per fare grandi squadre ci vogliono grandi calciatori, la società è stata brava a costruire una squadra di grandi calciatori. Serve disponibilità da parte di tutti di mettersi a disposizione del gruppo e voler collaborare in tutto quello che facciamo. Se poi gioco e risultati combaciano, allora l’affetto dei tifosi del Napoli ti rimbalza e ci aiuta ad essere più qualitativi. Questa è come se fosse la prima finale della stagione, forse la partita più importante della storia europea di questo club potendo approdare ai quarti per la prima volta. Credo fortemente nella forza della squadra. Vogliamo l’atteggiamento di una squadra affamata, vogliosa di fare risultato.

“Giocarcela alla pari con le grande d’Europa? La mia squadra è una di quelle che non abbassa lo sguardo ma non abbiamo da pensare a quella che è la Champions in generale ed alle altre squadre, dobbiamo pensare alla gara di domani per arrivare alle alle altre partite. L’Eintracht ha passato un girone difficilissimo e lo scorso anno ha passato il turno al Barcellona, il turno dopo la nostra eliminazione in Europa League. Rispetto molto Glasner e il suo lavoro“.

“Tifosi dell’Eintracht non allo stadio? È un provvedimento adottato in conseguenza a ciò che è successo all’andata, i nostri tifosi hanno avuto situazioni spiacevoli ed in Germania non hanno garantito un ordine pubblico adeguato. Ci sono dei professionisti che lavorano all’ordine pubblico e se c’è il timore che possa succedere qualcosa serve intervenire, fidandosi degli organi ufficiali e adeguarsi alla loro esperienza. Si è anche ironizzato sul nostro club e questo non è giusto, noi non c’entriamo niente…”

“Il pubblico napoletano s’intende di calcio e diventa difficile ingannare i tifosi del Napoli che ha visto grandi Campioni. Chi gioca titolare domani? Il nostro pubblico”.

“Assenze di Lindstrom e Kolo Muani? Sappiamo la loro forza, non c’è assolutamente paura di sottovalutare loro, anche perché Kolo Muani lo scorso anno a Barcellona non c’era. Noi abbiamo l’ambizione di diventare dei grandissimi personaggi per la nostra città, sappiamo che la qualificazione è al 50% niente di più e niente di meno. Niente calcoli, vogliamo ripetiere la grande gara di Francoforte. Cuore o cervello? Tutti e due, anche un po’ di culo. L’insidia principale è il valore del Francoforte, ci troveremo una squadra degna del valore di queste sfide. Loro tenteranno di fare qualcosa di diverso rispetto all’andata, li obbligano a stare all’attacco per recuperare il risultato e dobbiamo gestire bene la loro pressione. Dobbiamo saper valutare i loro pericoli“.

Il punto sugli infortunati: “Raspadori volevamo provare a portarlo ma non prendiamo rischi e lo lasciamo fuori qualche altro giorno. Kim, Lozano e Meret saranno a disposizione, domani vogliono esserci”.