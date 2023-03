Il tecnico dell’Eintracht Oliver Glasner ha presentato un conferenza stampa la gara dei suoi di domani contro il Napoli al Maradona, ritorno degli ottavi di Champions, accompagnato dal centrocampista Sebastian Rode.

“Le assenze individuali (Kolo Muani e Lindstrom ndr) non ci pesano, per battere una squadra come il Napoli dobbiamo giocare da squadra. Avremmo voluto i nostri tifosi per avere quella carica in più sugli spalti ma sappiamo che nonostante la loro assenza fisica possiamo contare su di loro anche da lontano. Abbiamo ragionato su come poter fermare una squadra come il Napoli e provare a fare i due gol di cui abbiamo bisogno. Dobbiamo cercare di limitare gli errori ed evitare che il Napoli ne approfitto come ha fatto all’andata, bisogna fare un possesso palla di qualità. L’importante è passare il turno, anche ai rigori va bene ma dobbiamo far bene”.

Rode ha presentato così la gara: “Siamo delusi se qualcosa non ha funzionato nelle ultime partite ma ora azzeriamo tutto e guardiamo con fiducia alla gara di domani, vogliamo vincere affrontando la partita con coraggio e un po’ di fortuna. Dobbiamo approfittare di ogni spazio libero per fare gol”.