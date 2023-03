CdS – Raspadori verso il recupero! L’attaccante azzurro spera nella convocazione in Champions

L’edizione odierna de il Corriere dello Sport ha fatto il punto sulla condizione di Giacomo Raspadori. Secondo il quotidiano per finire c’è una sorpresa dietro l’angolo. Raspadori, assente dal Sassuolo per un infortunio alla coscia sinistra, spera vivamente di rientrare tra i convocati già da domani. Massima cautela, dunque, da parte dello staff medico e tecnico del Napoli, che monitoreranno la situazione nelle prossime ore prima di dare l’ok per l’arruolabilità dell‘ attaccante italiano nella sfida di Champions di domani sera. Il fatto che torni a disposizione, in ogni caso, non indicherebbe un suo impiego nel match europeo che si disputerà domani al Maradona.