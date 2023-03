Il Mattino – L’Atalanta si esalta in trasferta: rullino di marcia tra i migliori

L’Atalanta di Gasperini si esalta in trasferta.

Come riportato dall’edizione de Il Mattino, infatti, gli orobici hanno uno dei rendimenti migliori proprio in occasione delle sfide in trasferta: “L’Atalanta ha fatto finora meglio in trasferta rispetto al cammino casalingo (fuori casa inerazzurri hanno conquistato 24 punti come la Lazioe sono al secondo posto alle spalle del Napoli a quota 34, mentre in casa ne hanno ottenuti 18). Un osso duro l’Atalanta nei match in trasferta e lo spirito del tecnico alla vigilia del confronto contro gli azzurri di Spalletti è improntato all’ottimismo”.