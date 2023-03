Eintracht Francoforte: “Saranno posti in vendita 2700 posti per il settore ospiti, decisione potrebbe cambiare di nuovo”

L‘Eintracht Francoforte ha accolto la decisione del Tar, con i propri tifosi che potranno esserci per la sfida col Napoli. Secondo quanto riportato dal club tedesco sul proprio sito ufficiale sono posti in vendita 2700 biglietti per il settore ospiti dello stadio ‘Maradona’. La decisione del Tar potrebbe però cambiare, infatti la Prefettura di Napoli presenterà un ricorso in cui chiederà la chiusura del settore ospiti. Questo quanto riportato dall’Eintracht: ” Oggi, sabato pomeriggio, il tribunale amministrativo competente ha accolto la richiesta di ingiunzione preliminare dell’Eintracht Francoforte. Di conseguenza, il divieto di vendita di biglietti a persone residenti in Germania, pronunciato contro l’SSC Napoli per il ritorno degli ottavi di finale di UEFA Champions League mercoledì 15 marzo, è stato dichiarato illegale. I leader della Serie A saranno quindi tenuti a fornire all’Eintracht Francoforte il contingente di biglietti ospiti di un totale di 2.700 biglietti fino a nuovo avviso. Tuttavia, è prevedibile che la Prefettura di Napoli farà ricorso contro questa decisione del Tribunale amministrativo, che sarà decisa lunedì o martedì della prossima settimana“.