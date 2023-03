Ai microfoni di Dazn ha parlato Gollini, che oggi ha sostituito bene Alex Meret. Queste le sue parole:

“Grazie Ciro per i complimenti, la verità è che ho creduto sempre nelle mie qualità e quando giochi con una squadra e in un ambiente come questo, è gratificante perché sto bene, mi diverto con loro. Oggi è stato un bel esordio, poi con l’Atalanta sembra un po’ il segno delk destino, ma sono felice di essere qui”.

Quando capisci se lanciare o scaricare su Lobo?

“E’ naturale capendo le dinamiche di gioco: qui non si fanno differenze, tutti si allenano al massimo, io poi mi alleno sulle dinamiche che possono capitare in partita e ciò mi aiuta”.

Che ti sei detto con Spalletti a fine gara?

“Lui è stato bravo con me, a Firenze ho vissuto sei mesi brutti, le persone che lavoravano lì mi hanno fatto passare una brutta esperienza, e qui ho ritrovato fiducia. Il mister mi ha accolto come uomo prima che come giocatore e qui mi sono adattato subito”.

Cosa è successo a Firenze?

“Mi hanno preso in giro; noi giocatori abbiamo dei doveri, ma io, che sono appassionato e innamorato del pallone, quando non mi trovo bene non mi riesco ad allenare bene. Io a Bergamo mi sentivo in famiglia, come a Napoli, ma a Firenze no”.

Sei d’accordo con Spalletti? Kim è il più forte?

“E’ un mostro, ha una frequenza assurda: in estate non lo conoscevo, l’ho visto prima parte di stagione, poi quando mi sono allenato con lui mi ha fatto capire che è un grande difensore, sempre attento, bravo a giocare la palla. Veramente un difensore incredibile, fortissimo”.