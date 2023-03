Spalletti: “Kvara ha fatto un grandissimo gol, si possono scomodare paragoni con i più grandi”

Il tecnico del Napoli Luciano Spalletti ha parlato in conferenza stampa al termine della sfida vinta dagli azzurri contro l’Atalanta. Queste le sue parole: “

Kvara ha fatto un grandissimo gol, ha sterzato un paio di volte per poi fare un grandissimo gol, per questo si possono anche scomodare paragone con i più grandi. Kim con l’Eintracht ci sarà, per quanto riguarda Meret bisogna valutare, ha sentito dolore al polso e bisogna quindi vedere si evolve la situazione e che direzione prende questo dolore. A Kim ho detto che domani c’è da allenarsi e lui ha detto che ci sarà come al solito. Quello che dobbiamo fare da un punto di vista dal comportamento è questo, nel primo tempo abbiamo fatto comunque una buona partita, ma eravamo sporchi nel portare avanti la palla, se si porta la palla più avanti di quanto bisogna fare la squadra avversaria ci mette poco a passare dalla destra a farsi trovare pronta sul lato sinistro. Se il ritmo diventa diverso non ci sono grandi spazi, nel secondo tempo invece è cambiato tutto, aumenta la gestione della palla, come ha fatto ad esempio Osimhen sul recupero di Anguissa e con l’assist a Kvara, poi quando si gioca così diventa uno spettacolo. Abbiamo fatto delle grandi partite anche in anni diversi, però questa è la partita che mi interessa di più al momento. Noi abbiamo una responsabilità maggiore, perché oltre ai nostri tifosi ci sono nel Mondo tanti tifosi innamorati del calcio che vogliono vedere partite così, che vogliono vedere le partite in cui si trascinano i tifosi in campo, e la mia squadra ha questa caratteristica, oltre a meritarsi l’abbraccio del suo popolo. Koulibaly e Kim sono due calciatori molto simili che hanno questa grandissima forza fisica e queste grandi progressioni in campo aperto. Alle volte Koulibaly sembrava sentirsi più forte in alcuni momenti, Kim invece è un soldato, in ogni momento di pericolo aiuta il proprio compagno, ha fatto dei grandi miglioramenti in quest’anno, soprattutto in fase di regia, anche per sostituire Lobotka. Fin dal primo momento che è arrivato qua ci è piaciuto Gollini, soprattutto per il modo di fare e per come si comporta, sembra che abbia avuto un percorso che gli ha voluto ridare tutto ciò che gli era stato tolto, ha dimostrato grande professionalità, anche quando gli è stato detto di dover giocare 2 minuti prima della partita e di riscaldarsi”.