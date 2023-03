CdS – Si ferma anche Lozano, le ultime sulla sua condizione

Il Corriere dello Sport, oggi in edicola, dedica spazio al Napoli concentrandosi sull’infortunio rimediato da Hirving Lozano. L’attaccante del Napoli ieri non ha preso parte alla sessione di allenamento per un risentimento muscolare:

“L’esterno del Napoli ha rimediato un leggero risentimento muscolare. Nulla di preoccupante, ma le sue condizioni verranno monitorate nei prossimi giorni e con la Champions all’orizzonte, mercoledì il ritorno degli ottavi contro l’Eintracht, è probabile che Lozano non venga rischiato con la prospettiva di riaverlo a disposizione per la partita contro i tedeschi. Nel caso, pronto Politano che ha giocato l’ultima da titolare in campionato il 17 febbraio contro il Sassuolo. Non dovrebbero esserci altre sorprese di formazione considerata l’assenza forzata di Mario Rui, che sconterà il secondo turno di squalifica, con la conferma di Olivera al suo posto e il classico ballottaggio a centrocampo tra Zielinski ed Elmas. Riflessioni in corso in attesa di novità dall’infermeria per le condizioni di Lozano”. Si legge sul quotidiano.